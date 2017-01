Houtzager wint GP Drachten: ‘Het liep zoals ik wilde’

De barrage van de Grote Prijs die vanmiddag werd verreden tijdens Indoor Drachten was bloedstollend spannend en werd gewonnen door de als laatste rijdende Marc Houtzager, die met zijn Sterrehof’s Calimero (v.Quidam de Revel) een super strakke, beheerste, maar zeer snelle rit reed.

Acht combinaties wisten het basisparcours foutloos af te leggen en zich daarmee te kwalificeren voor de barrage. Leopold van Asten zag zijn kansen verkeken toen hij in zijn rit over het barrageparcours met VDL Groep Miss Untouchable (v.Chacco Blue) een blakje zag vallen. Hij eindigde daarmee uiteindelijk op de zesde plaats.

Julia Kayser vierde

De eerste combinatie die een tweede foutloze ronde wist af te leggen was de Duitser Felix Hassmann met zijn Holsteiner schimmelhengst Cayenne Wz (v.Claudio), die een heel snelle tijd realiseerde. Een flink aantal ruiters beet zich op zijn tijd stuk.

Ook de Oostenrijkse Julia Kayser, de vrouw van Marc Houtzager, deed met Sterrehof’s Cayetano Z (v.Caretano Z) een goede poging. Ze reed er echt voor en haar bruine hengst gaf na de finish nog een flinke bok, maar het bleek al met al net niet snel genoeg om de Duitser te passeren. Zij eindigden uiteindelijk op de vierde plaats. ‘Julia was heel blij met haar rit. Ze rijdt Cayetano natuurlijk al weer wat langer. Hij is inmiddels twaalf jaar, maar het is gewoon een goed paard,’ vertelt Houtzager.

Kayser werd nog voorbij gereden door de Zwitser Adrian Schmid, die met Alcazar Sitte (v. Rexar du Houssolt) een heel beheerste foutloze rit reed. Het zag er misschien niet direct heel snel uit, maar de tijd van Schmid was wel sneller dan die van Kayser. Hij werd derde in de einduitslag.

‘Zuinig op Calimero’

Marc Houtzager ging vervolgens als laatste in de barrage van start en hij wist dus wat hem te doen stond. Hij reed een heel snel en probleemloos rondje en wist daarmee onder de tijd van Hassmann te duiken. ‘Ik was heel tevreden over mijn rit. Het ging helemaal zoals ik het bedacht had en het liep zoals ik wilde,’ zei hij na afloop.

Over Calimero kan hij niet anders dan enthousiast zijn. ‘Het is een heel getalenteerd paard. In het afgelopen jaar hebben we ook al een paar keer heel goede resultaten behaald. Hij heeft alles wat je graag in een paard ziet. Hij is voorzichtig, fijn te rijden en heeft veel vermogen. Een paard om zuinig op te zijn.’

Uitslag CSI3* GP Drachten.

Bron: De Hoefslag

Foto: Digishots