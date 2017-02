H&M All in Zweeds Paard van het Jaar

De in Nederland gefokte sBs’er H&M All In is op de Gothenburg Horse Show in Zweden gehuldigd als Paard van het Jaar. All In’s ruiter Peder Fredricson was zelf niet aanwezig. Hij zat met longontsteking thuis. Zijn vrouw Lisen Bratt Fredricson nam om die reden de prijs in ontvangst.

H&M All In

De door Bas Huybregts uit Rijsbergen gefokte zoon van Kashmir van Schuttershof kreeg de titel vanwege zijn prestaties in 2016, het jaar dat hij met Fredricson zilver won op de Olympische Spelen in Rio. Fredricson en de elfjarige All In waren bovendien mede-verantwoordelijk voor de winst van het Zweedse team in de landenwedstrijden van St. Gallen en Falsterbo. Bovendien waren ze succesvol in verschillende Grote Prijzen

Bron: Tidningen Ridsport

Foto DigiShots