HK: 49 hengsten doorverwezen naar VO *Live*

Vandaag staat de KWPN Hengstenkeuring centraal in de Brabanthallen in Den Bosch. Nadat er vanochtend 19 hengsten werden doorverwezen naar de derde bezichtiging, is nu duidelijk welke springhengsten met het verrichtingsonderzoek mogen gaan starten. In navolging op de 31 doorverwezen hengsten van gisteren, verwijst de hengstenkeuringscommissie verwijst de volgende achttien hengsten die vandaag in de baan kwamen door naar het verrichtingsonderzoek:

011 – Jappeloup (Arezzo VDL x Arizona)

025 – Always Ospa Z (Asca Z x Nabab de Reve)

046 – Jadermus PP (Canabis Z x Padinus)

071 – Jessy’s Boy (Casimo Z x Corofino)

094 – Cisco Blue Z (Cuba Libre x Hemmingway)

619 – Nn (Comme il Faut x Cassini I)

107 – O’Neil Vd Bisschop (Diamant de Semilly x Ogano Sitte)

108 – Dokibo Ln Z (Diamant de Semilly x For Pleasure)

192 – Envole Moi (Kraque Boom x Duc du Murier)

212 – Jackson Paulowna (Numero Uno x Carthago)

215 – Jager (Numero Uno x Carthago)

576 – Jannis H (Diamant de Semilly x Baloubet du Rouet)

163 – Orleans Van De Leeuwerk (Harley VDL x Zirocco Blue VDL)

164 – Jubel Es (Harley VDL x Lauriston)

166 – Jadalco B.S. (Harley VDL x Chin Chin)

168 – Justice Cd (Harley VDL x Epilot)

218 – Jukebox (Padock du Plessis x Vainqueur)

246 – Jargentinus Immer Go (Thunder van de Zuuthoeve x Lux)

Morgen staan de tweede en derde bezichtiging van de dressuurhengsten op het programma.