Highway M TN wint klasse L: ‘Zo ziet een springpaard eruit!’

In de hengstencompetitie tijdens het IICH Groningen lieten de jonge springhengsten zich goed zien. Team Nijhof-hengst Highway M TN sprong met Patrick van der Schans net als in Kronenberg naar een duidelijke overwinning in het L.

Juryleden Nathalie van der Mei en Daan Nanning gaven hun beoordeling na het tweede parcours, waarbij er wat het ‘gaan tussen de hindernissen’ gelet werd op de galop, het verkorten en verlengen en de aanleuning. Bij het springen lette het juryduo op de afdruk en de techniek; hoe maakt een paard de sprong af en wat is de belofte wat betreft het vermogen?

Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Clinton) onder Patrick van der Schans sprong net als de meeste hengsten twee foutloze rondes en 51 punten. Van der Mei: ‘Nou ja, zo ziet een springpaard eruit. Een plezier om naar te kijken. Je moet hem nog wel met wat beleid rijden, hij lijkt wel een karaktertje te hebben. Maar dat mag. Hij heeft geen enkele moeite met zo’n parcours en springt met plezier, afdruk en scherpte.’

Leon Kuypers reed Heart Touch naar de tweede plek. De zoon van Untouchable x Vingino behaalde 49 punten. Hermantico (Kannan x Numero Uno) mocht zich als derde opstellen met Jesper Romp, met 47 punten.

Hotspot patent

Hotspot (Hors la Loi II x Nabab de Reve) behaalde 47 punten met Mathijs van Asten. Hij was een van de weinige hengsten die de eerste ronde beter gingen dan de tweede. ‘Patente hengst met een fijne galop en een goeie instelling; in de eerste ronde was hij wat flitsender’, oordeelde Nanning.

AES-hengst Hooligan (Catalido x Chalan) liet onder Jesper Romp een hele mooie techniek zien. ‘Geen spektakel, vandaar een 8, en een 8,5 voor de rijerij. Een heel fijn en aansprekend paard’, sprak Daan Nanning. Puntje van kritiek: hij mag wat sneller van de grond zijn. Een vijfde plek was er voor hem.

Uitslag hengstencompetitie klasse L Zuidbroek.

Foto: DigiShotsp>