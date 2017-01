‘Highway is een tikje arrogant, maar van mij mag hij!’

Eldorado van de Zeshoek-zoon Highway M TN sprong met Patrick van der Schans naar de winst in de klasse L zojuist. De ruiter is blij met de hengst, die lekker fris de ereronde aanvoerde.

Highway kreeg lovende woorden van jurylid Nathalie van der Mei, die onder andere meegaf dat een springpaard zó hoort te springen. Voor de rijerij moest de hengst het doen met een 7, maar het springen werd beloond met een 9 en een 9,5. Van der Schans steekt ook de loftrompet over de hengst van Team Nijhof en Klaas Mostert. ‘Het is gewoon een heerlijk paard. In alles wat hij doet is hij fijn, zowel in het rijden als in de omgang.’

Vermogen en makkelijk lijf

‘Springen is wat hij het liefste doet, hij is ervoor gemaakt’, stelt Van der Schans. ‘Nog geen vijf jaar en dan springen in zo’n entourage, ik geef het je te doen. Highway is speels, maar als hij aan het werk is, dan let hij nergens op; de omgeving is voor hem geen probleem; hij wil gewoon over het hout. Hij heeft vermogen en een makkelijk lijf; het is een paard dat fijn naar voren én terug komt.’

De 7 voor het gaan tussen de hindernissen was aan de lage kant, maar wel te verklaren. Van der Schans: ‘In het rijden is hij nog wat jeugdig, maar dat vergeef ik hem graag. Daarbij is hij een beetje arrogant. Zo van “zien jullie mij wel?!” Zolang hij zo blijft springen, mag hij van mij die blik wel houden hoor! Hij doet zijn naam gewoon eer aan, met die hoge sprongen van hem.’

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots