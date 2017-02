Hester Klompmaker trots op zoon Roelof en dochter Jorinde

Springamazone Hester Klompmaker is maar wat trots: zoon en dochter Roelof en Jorinde Dolfijn werden gisteren tijdens de Friese kampioenschappen in Sneek respectievelijk gekroond tot kampioen en reservekampioen in de klasse B.

Gezonde spanning

Een indrukwekkende prestatie, vooral omdat beide nog maar kort uitkomen bij de paarden. ‘Ze zijn in november en december een paar keer in de BB gestart’, vertelt Klompmaker. ‘Zo konden ze een beetje ervaring opdoen. Het staat toch een stuk hoger dan bij de pony’s, je moet even wennen aan het ritme en gevoel krijgen met het paard.’

In januari gingen Roelof en Jorinde officieel van start in de B en dat was gelijk een succes. ‘Het ging steeds al heel goed, dat geeft natuurlijk wel hoop voor de kampioenschappen.’ Echt zenuwachtig waren de twee echter niet. Klompmaker lacht: ‘Ik was daar wel een beetje bang voor. Gelukkig hadden ze alleen een beetje gezonde spanning en konden ze er goed mee omgaan.’

Rijden of coachen?

Naast het begeleiden van haar kinderen en leerlingen is Klompmaker bekend van haar functie als jurylid van de hengstenkeuringscommissie Springen van het KWPN. Ze is ook zelf actief in de sport. Zo verschijnt de amazone vanavond in verschillende rubrieken aan de start op de kampioenschappen.

‘Als je zelf moet rijden is dat toch iedere keer weer leuk en spannend, maar ik vind het coachen ook ontzettend mooi om te doen. Vooral bij de kinderen volg je het hele leerproces waarbij je je steeds aan moet passen. Dat is voor mij ook weer leerzaam’, besluit ze.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots