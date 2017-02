Hester Klompmaker volgt goede voorbeeld kinderen

Hester Klompmaker, die gisteren nog vertelde hoe trots ze is op haar kinderen die in de B Fries kampioen én reservekampioen werden, heeft hun goede voorbeeld gevolgd.

Tweemaal kampioen

De Friese springamazone werd gisteren tweemaal als kampioen gekroond en eenmaal als reservekampioen. Met de zesjarige Guesssina pakte ze de overwinning in het M, met Indoctro-zoon Eldoctro was er winst in het Z en in het ZZ moest ze met de bruine merrie Firebridge TAG genoegen nemen met de tweede plaats.

De overwinning in het ZZ was voor één van haar leerlingen van het TSF-plan: Rink-Jan Dijkstra met Sanchez.

Volledige uitslag

Foto: DigiShots