Harrie Smolders over ‘zijn’ kanjer Don VHP Z

Een van de meest consistente combinaties in de Global Champions Tour van 2016 was Harrie Smolders met Don VHP Z. Hij stond dan ook eind van het jaar op een vijfde plek, met vijf keer een top tien-klassering.

De winst in Rome en een tweede plek in Hamburg waren de meest aansprekende resultaten van de ruiter van stal Euro Horse met de vijftienjarige hengst van Diamant de Semilly. Hij nam aan tien van de vijftien LGCT-wedstrijden deel, van Miami Beach tot Mexico City en Doha. Don heeft een stokmaat van maar liefst 1.76m, maar kan toch kort draaien met zijn lange galoppade.

Smolders omschrijft Don als ‘groot, maar voorzichtig en met heel veel macht op de sprong. Hij is fijn en vriendelijk in de omgang. Zijn stal is echter zijn domein. Tegen iemand die hij niet kent, zal hij narrig zijn. Zijn vader had dat ook. Ik hoor het vaker van Diamant de Semilly-nakomelingen. Don snuffelt even aan iemand en weet dan meteen of hij respect voor diegene moet hebben of niet.’

‘Hij springt overal’

‘Don houdt van zijn werk en het maakt hem niet uit of hij op grote graspistes of kleine indoor hallen springt. Hij is altijd moedig en wíl erover. Hij vindt het geweldig om al die ogen op hem gericht te zien in de ring.’

In de huidige FEI-ranglijst is Harrie Smolders met de twaalfde positie de beste Nederlandse ruiter van de wereld, een positie die hij met name te danken heeft aan Don VHP Z en zijn Olympiadepaard Emerald N.O.P.

Video van de barrage van de LGCT-wedstrijd in Rome.

Global Champions Tour/Hoefslag

Foto: Stefano Grasso/LGCT