Willem Greve: ‘Het bochtenwerk van Carrera is heel sterk’

In de kwalificatie voor de Grote Prijs in Kronenberg werd de eerste ‘time to beat’ vroeg in de proef neergezet door de Zweedse Malin Parmler (58.93). Tegengas kwam in de vorm van Willem Greve die de KWPN-goedgekeurde hengst Carrera vakkundig rondstuurde.

Hij wist echter niet onder de magische 60-secondengrens te finishen en moest bijna twee seconden toegeven op Parmler. Dat het toch sneller kon bewees de een na laatste starter. Louise Saywell trok haar stijgende lijn door en eigende zich haar zoveelste overwinning op de Peelbergen toe in 58.60.

Sterk bochtenwerk

‘Er zijn paarden met meer grondsnelheid, maar in het bochtenwerk is Carrera heel sterk’, legt Greve uit. De nummer drie nam ingecalculeerd risico door voorlangs te steken naar de dubbel. Een listige tactiek die niemand anders evenaarde. ‘Ik heb met oog op de Grote Prijs van morgen bewust niet alles gegeven, maar Carrera landde super en ik kon de draai goed maken’.

Zoals de ruiter te spreken is over zijn paard, is hij dat ook over het Equestrian Centre de Peelbergen. ‘Ik was hier al een paar keer geweest, maar dit is de eerste keer dat ik hier internationaal start. Ik kan me goed voorstellen dat men hier flabbergasted over is, want wat ze hier neergezet hebben daar mogen ze apetrots op zijn. Je kunt zien dat er professionals over na gedacht hebben, zoiets is niet 1,2,3 neergezet. Ook na de realisatie blijven ze er volle bak voor gaan.’

Heetgebakerde Dassler

Minstens even trots was de winnares. De Britse Saywell vertelt dat het paard waarmee ze de 1.45m rubriek op naam schreef na een pauze voor het eerst weer startte in een grote proef. ‘Dassler heeft sinds oktober geen concoursen gelopen, maar hij komt fantastisch binnen.’ De Nederlands gefokte Douglas-zoon liep vorig jaar in Lissabon mee in de Nations Cup en de amazone hoopt ook dit jaar dat er een landvertegenwoordiging in zit.

‘Het is een heetgebakerd beestje en eigenlijk een beetje crazy, maar het is wel een paard dat het mogelijk maakt om voor alles of niets te gaan. Dat was hier met de tijd van Malin wel nodig.’ Uiteindelijk liet het duo de chronometer 0,33 seconden eerder stoppen.

Net als Saywell had Parmler een snel paard onder het zadel. Ondanks dat ze voorafgaand aan de proef bedenkelijk keek bij de lijn waarin twee dubbelsprongen elkaar opvolgden, wist ze de kwaliteit van Baloubet du Rouet-merrie Hockney te verzilveren. Tim Hendrix tikte de winst letterlijk uit de lepels. De Limburger moest halverwege vier strafpunten optekenen, maar was met Janou wel de enige die onder de tijd van Saywell het parcours van Henk Linders uitreed.

Volledige uitslag

Bron: Persbericht De Peelbergen

Foto: DigiShots