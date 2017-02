Great Blue en Van Gogh erkend bij Westfaler Verband

De KWPN-hengsten Great Blue (v. Plot Blue) en Van Gogh (v. Numero Uno) zijn goedgekeurd voor de dekdienst bij het Westfaler Verband. Dat liet Stoeterij De Wiemselbach weten.

De zesjarige hengst Great Blue van Stoeterij Sterrehof kreeg in 2014 zijn dekbrevet bij het KWPN. Van Gogh (foto) is al zeer populair bij de Duitse fokkers; hij is al goedgekeurd bij diverse andere Duitse stamboeken en het Selle Francais. In de grote sport maakt hij furore onder Marco Kutscher.

Facebook De Wiemselbach/Hoefslag

Foto: DigiShots