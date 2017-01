Global Express VDL troeft opnieuw Grandorado TN af

Hij leek op een koppositie af te stevenen in de klasse M, Willem Greve met Grandorado TN. Maar het was laatste starter Lennard de Boer die daar opnieuw een stokje voor stak. Hij stuurde Global Express VDL naar een tijd die bijna een seconde sneller was.

‘Doar giet ‘ie dan’, klonk het in Zuidbroek toen Greve na twee zeer korte wendingen en schuin genomen hindernissen de chronometer liet stilstaan op 34 seconden en een beetje met de zeer goed meewerkende zoon van alweer Eldorado van de Zeshoek. Sneller leek het niet te kunnen gaan. Maar Lennard de Boer trok zich er niks van aan en stuurde koelbloedig naar 33.08 seconden en een ruime overwinning met de grote, maar handige Orient Express-zoon Global Express.

De amazones deden ook goed mee op het IICH Groningen. Jeannette Corbeek werd met Golddigger derde, net voor Felix Schneider (Duitsland) met Unbreakable Z (Z/Old/Westf, v. Untouched) en Monique van den Broek met de Cantos-zoon Gullit HBC. Ook Dennis van den Brink was weer in de voorste gelederen te vinden met Gringo (v. Catoki).

Uitslag hengstencompetitie Zuidbroek klasse M.

Foto: DigiShots