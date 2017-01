Global Champions Tour 2017: Berlijn erin, Londen terug

Vandaag werd bekend gemaakt op welke data de Global Champions Tour verreden zullen worden in 2017. Dit seizoen kent vijftien wedstrijden, verspreid over twaalf landen in drie continenten. Zoals afgelopen jaren zal de finale verreden worden in Doha.

Voorjaar

De Global Champions Tour start van 6 t/m 9 april in Mexico City. Precies een week later vindt de volgende etappe plaats in Miami, van 13 t/m 15 april. In het weekend van 28 april staat de wedstrijd in Sjanghai op de agenda. In mei kunnen de etappes in Madrid (18 t/m 21 mei) en Hamburg (24 t/m 28 mei) verreden worden. De laatste Global Champions Tour-wedstrijd van het voorjaar is van 8 t/m 10 juni aan de beurt in Cannes.

Zomer

Eind juni beginnen de wedstrijden in Monaco (23 t/m 25 juni) en Parijs (30 juni t/m 2 juli). In juli staan er drie etappes op het programma, namelijk Estoril (6 t/m 8 juli), Chantilly (13 t/m 16 juli) en nieuwkomer Berlijn (28 t/m 30 juli). Londen keert op 3 t/m 6 augustus weer terug in de GCT en Valkenswaard staat van 10 t/m 13 augustus in de agenda.

Najaar

De enige wedstrijd van september vindt plaats van 21 t/m 24 september in Rome. Deze vindt plaats van 21 – 24 september. Zoals de voorgaande jaren wordt de finale van de Global Champions Tour gehouden in Doha, dit jaar van 9 t/m 11 november.

Plattegrondagenda Global Champions Tour, foto LGCT Twitter

Bron: Twitter LGCT/Hoefslag

Foto: Global Champions Tour