Geschil over Cyrano VDV Z en Let it Be VDV Z geschikt

In augustus 2015 ontstond een geschil tussen Eit van der Vaart en Juan Hervas Asencio over de paarden Let it Be VDV Z en Cyrano VDV Z. Aan die juridische onenigheid is een einde gekomen.

Van der Vaart is de fokker en de eigenaar van het grootste aandeel van de twee hengsten; de Spanjaard Hervas Asencio is mede-eigenaar en traint de dieren; hij bracht beide paarden uit in het 1.30-1.35m. Het geschil tussen beide eigenaren is inmiddels in der minne geregeld; de juridische procedures zijn beëindigd, zo meldt Schelstraete c.s. Advocaten BV.

In augustus 2015 zou er een conflict ontstaan over tussen de twee eigenaren over onder andere de stalling en training, waarna Hervas Asencio de paarden meenam vanaf Stal Alten in Sibculo, waar ze gestald stonden. Naar aanleiding van de verdwijning van de paarden zou destijds een opsporingsbevel uitgeroepen zijn en eigenaar Van der Vaart spande een kort geding aan. Een paar weken later waren de hengsten én Hervas Asencio terecht en inmiddels is de lucht tussen Van der Vaart en Hervas Asencio geklaard en zijn hun geschillen in der minne geregeld.

Persbericht Schelstraete c.s. Advocaten BV

Foto: Remco Veurink