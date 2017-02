Gert Jan Bruggink snelst in Gold Tour

Springruiter Gert Jan Bruggink liet vandaag op de Spring MET in Oliva 52 concurrenten achter zich in de Gold Tour. In het zadel van Chanyon won hij de 1,40m-rubriek direct op tijd.

Maar liefst 29 deelnemers kwamen zonder strafpunten over de finish. Bruggink was niet alleen de snelste in 54,63, maar ook foutloos. Tweede werd de Oostenrijker Matthias Atzmüller met Barny 4. Hij kwam na 55,06 seconden over de finish.

Bruggink nam zondag ongepland weer even plaats in het zadel van Zangersheide-hengst Umeunig en haalde de barrage van de Grote Prijs. Vandaag zette hij dus zijn succesvolle Spring MET tour voort met een zege.

Belgische combinatie

De geheel Belgische combinatie, Emilie Conter en BWP’er Fragile van ’t Paradijs, werden derde in 56,29 seconden.

Foto: Remco Veurink