Frankrijk wint Nations Cup met Aquila in het team

Zojuist pakte team Frankrijk de winst in de CSIO5* FEI Nations Cup, die in Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten). Nadat de minst presterende combinatie weggestreept werd, bleef het team met slechts vier strafpunten over. Op de tweede plaats eindigde het team van Qatar met acht strafpunten, gevolgd door het Italiaanse team die tegen twaalf strafpunten op liepen.

De in september geveilde Aquila HDC maakte onder Patrice Delaveau deel uit van het winnende team. Voor €750.000,- kocht Delaveau de vos aan op de SFN-veiling en sindsdien is het steeds betrouwbaardere combinatie voor Frankrijk geworden. Het Franse team bestond verder uit Philippe Rozier met Rahotep de Toscane, David Frédéric met Equador van ’t Roosakker, Adelinde Hecart met Pasha du Gue. Hecart werd met tien strafpunten in de eerste ronde en vier strafpunten in de tweede ronde het streepresultaat. De enige strafpunten die werden behouden was de vier van Frédéric, die hij kreeg voor een fout in de eerste ronde. Zowel Rozier als Delaveau gingen beide rondes zonder strafpunten over de finish met hun paarden.

Zonder het wegstreepresultaat, zou Italië van Qatar hebben gewonnen in de Nations Cup. Deze regel werkte dit keer in het voordeel van Qatar, die van 35 naar acht strafpunten gingen. Slechts één combinatie bleef beide omlopen foutloos, namelijk Sheik Ali Al Thani met de BWP’er First Devision. Italië behaalde in totaal 24 strapunten, daar bleven er na het strepen nog twaalf van over. Geen van hun ruiters kon in de eerste en tweede omloop foutloos blijven.

