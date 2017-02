Frankrijk pakt eerste Nations Cup-zege in Al Ain

Voor het eerst werd in Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten een Nations Cup verreden en Frankrijk kwam met vier strafpunten als winnaar uit de bus. KWPN’er Aquila HDC zorgde onder Patrice Delaveau voor één van de twee dubbel nul rondjes voor Frankrijk.

Ook Philippe Rozier sprong twee keer foutloos rond met Rahotep de Toscane. Frédéric David en Equador van ’t Roosakker lieten in de eerste ronde vier strafpunten noteren en waren foutloos in de tweede ronde. Adeline Hecart was met Pasha du Gue beide keren het wegstreepresultaat met respectievelijk 10 en 4 strafpunten.

Qatar werd tweede met acht strafpunten, gevolgd door Italië met 12 strafpunten. Duitsland en Zwitserland deelden de vierde plek (16).