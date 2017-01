Frank Schuttert loopt nét podium mis: ‘Dit is een paard voor de toekomst’

Nederlands kampioen Frank Schuttert werd op het laatste moment van het podium gekukeld. Door de winnende rit van Jur Vrieling (lees hier zijn interview) zakte de springruiter van de 3de naar de 4de plaats in De Telegraaf Prijs (1.50) van Jumping Amsterdam. Schuttert bleef met zijn paard Chianti´s Champion wel foutloos in de barrage.

Toekomst

‘Hier baal ik niet van hoor’, zegt Schuttert na afloop nuchter in een interview met de Hoefslag. Hij lacht zelfs. ‘Dit is toch fantastisch. Een Nederlander die in de laatste ronde wint. Mooier kan toch niet? Ik wist na mijn rit al dat het niet goed genoeg was voor de winst. Ondanks dat ik de leiding nam. Ik heb niet alles gegeven. Dit paard is pas 9 jaar en is echt voor de toekomst. Het was pas zijn 2de 1.50-wedstrijd op dit niveau. Zondag wil ik zijn eerste echte Grand Prix op 4-sterrenniveau rijden. Het waren 2 makkelijke rondjes voor ons, dus ik ben heel erg tevreden.

Bron: de Hoefslag/Robert Hüsken