Foto-impressie JA: Nagenieten van de zaterdagavond

De zaterdagavond op Jumping Amsterdam was er een vol springgeweld. We zagen mooie Nederlandse overwinningen en ook de overwinning van Patrice Delaveau was er een met een Nederlands tintje: hij reed zijn SFN-aanwinst Aquila.

Geniet nog even na van deze avond met de foto’s van DigiShots.

Vanochtend wordt er in Amsterdam aandacht besteed aan de jongere generatie. Zij kunnen zich uitleven tijdens de kinderochtend. Vanmiddag wordt gestreden om de Provincie Noord-Holland Prijs en daarna is het tijd voor de Grote Prijs van Amsterdam. Aan het einde van de dag worden de Amsterdam Sports Award en Jumping Leading Lady Award uitgereikt. De middag wordt afgesloten met een show van Alizée Froment.