Andres Arozarena geschorst wegens doping

De Mexicaanse springruiter Andres Arozarena is volgens de Zweedse website van Ridsport tijdelijk geschorst vanwege het gebruik van doping.

Tijdens een viersterrenwedstrijd in het Mexicaanse Coapexpan werd een bloedtest bij zijn paard La Petite Fleur 6 afgenomen. Met dit paard was hij tweede geworden in een rubriek op tijd. In het bloedmonster werd volgens een persbericht van de FEI het bij paarden verboden middel Piroxicam aangetroffen. Piroxicam is een anti-inflammatoir geneesmiddel dat wordt gebruikt tegen reuma.

De tijdelijke schorsing ging in op 20 december. Het onderzoek naar dopinggebruik wordt ondertussen voortgezet. Het paard is voor twee maanden uitgeschakeld.

Bron: Ridsport

Foto: Remco Veurink