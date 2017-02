Ex-aequo winst tijdens Costa del Sol Tour

William Funnell en Olivier Robert maakten het spannend in Mijas (Spanje). Beiden combinaties kwamen in de barrage van de 1,45m rubriek over de finishlijn met dezelfde tijd, die ook nog eens het snelste was. Dit resulteerde in een ex-aequo winst.

De eerste prijs moesten de twee ruiters dus delen. Funnell met Billy Cool en Robert Eros wisten beide een tijd van 29,72 seconden neer te zetten. Deze tijd bleek uiteindelijk genoeg te zijn voor een gedeelde eerste plaats.

Funnell ook derde

Het scheelde niet veel, of Funnell pakte zowel de eerste als een ex-aequo tweede plaats. Naast Billy Cool, zadelde de ruiter ook Billy McCain voor deze rubriek. De combinatie moest met slechts 0,06 seconden verschil genoegen nemen met een derde plaats, direct achter de winnaars. Met een eerste en derde plaats mag de Brit terug kijken op een mooie dag.

Top vijf

In de top vijf volgde Diego Perez Bilbao met HH Best Buy op een vierde plaats en Louise Whitaker met Ruby VIII moest genoegen nemen met plek vijf.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink