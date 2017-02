Emotionele zege voor Ashlee Bond met Chela LS

‘Ik probeer niet te huilen, maar dit is overweldigend’, reageert Ashlee Bond na haar overwinning met Chela LS in de Wereldbekerwedstrijd in Thermal gisteren. De Amerikaanse amazone werd vier maanden geleden niet alleen moeder, maar Chela LS overleefde bijna een infectieziekte niet.

Chela LS

‘Het heeft lang geduurd voor Chela er weer bovenop was’, vertelt Bond. ‘Ze is er anderhalf jaar uit geweest en ze ging tot twee keer toe bijna dood. Ze had een bacteriële infectie. Dus om haar nu weer terug te hebben is ongelooflijk. Daarom ben ik denk ik zo emotioneel en natuurlijk ook omdat ik vier maanden geleden een baby kreeg.’

Met landgenoten Audrey Coulter en Karl Cook en Australische Lane Clarke schopte Bond het tot de barrage. Bond ging als eerste van start en reed gewoon een degelijk rondje. ‘Ik ben nog niet zover om er echt voor te gaan in de barrage, Dus ik wilde gewoon netjes foutloos rijden. Ik had niet verwacht dat ik vandaag zou winnen. Maar ik had het geluk aan mijn kant en het pakte goed uit.’

Enige foutloze

Bond en Chela bleven als enige dubbel foutloos. Audrey Coulter en Arpeggio-zoon Alex werden tweede met een balk. Lane Clark realiseerde met Balu U de snelste tijd, maar tikte twee balken uit de lepels en werd derde. Op de vierde plaats eindigde Karl Cook met Tembla (v. Tangelo van de Zuuthoeve) met eveneens acht strafpunten.

