Emile Hendrix: ‘Veel kwaliteit op presentatie Holsteiner hengsten’

De presentatie van de hengsten van het Holsteiner Verband afgelopen weekend was een groot succes, vond niet alleen het stamboek zelf, maar ook Emile Hendrix. De Holstenhalle in Neumünster was compleet uitverkocht.

Norbert Boley, directeur van het stamboek, keek tevreden terug op de presentatie en ‘zijn’ hengsten. Kampioen Unlimited (v. Ulriko) van vorig jaar ontbrak weliswaar vanwege verplichte boxrust na een blessure; zijn drie- en vierjarige leeftijdgenoten compenseerden veel. Tweede reservekampioen Clarksville (v. Cascadello I) etaleerde zijn springkwaliteiten.

EyeCATCHer

Emile Hendrix was ook goed te spreken over deze vermogende hengst, zo lezen we op het facebookbericht van het stamboek. Samen met Carsten Sostmeier nam hij tijdens de presentatie de microfoon ter hand. ‘Voor mij was de vierjarige Colman-zoon Catch een echte eyecatcher’, aldus Hendrix. De schimmel was bij de fokkers al uitermate in trek vorig jaar en nu liet hij zich met veel macht over het hout zien in het parcours, onder Teike Carstensen.

‘Echt springpaard’

‘Dat is natuurlijk zoals een echt springpaard hoort te springen’, becommentarieerde Hendrix de Ampère-zoon Amber, al stamt hij dan van een dressuurhengst. Ook Casaltino (v. Casall), die zich onder stalruiter van Stal Bengtsson Bart van der Maat liet zien, kon zijn goedkeuring wegdragen, net als uiteraard Adagio de Talma (SF, v. Lamm de Fetan), die zich liet zien onder zijn nieuwe amazone Inga Czwalina.

Tot slot had Hendrix bijvoorbeeld lovende woorden voor Lenett (v. Loran) en Quiran (v. Quirado): ‘Een heerlijk paard, dat heel heel goed op de sprong is.’

Bron: Holsteiner Verband

Foto: Remco Veurink