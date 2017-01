Duitse overwinning met Nederlands tintje in GP De Peelbergen

Met 20% meer Duitsers dan Nederlanders op de masterlist was het geen verrassing dat de zege in de Hansen Dranken Grote Prijs zondagmiddag in handen viel van een Duitse combinatie. Katrin Eckermann stuurde de in Nederland gefokte Dalien Swally R.P. ultrascherp rond, waarmee ze de Zwitserse Emilie Stampfli verwees naar de tweede plaats. De rest van de top vijf werd eveneens ingevuld door Duitse ruiters.

Van de 62 deelnemers in de 1.45m Grote Prijs mochten er 15 retour komen voor de barrage. De tweede startster, Emilie Stampfli, zette met Flipper d’Elle-telg Nikita du Luot de te kloppen tijd op 35.42 seconden. Het tegengas van de Nederlanders, Tim en Michel Hendrix, resulteerde niet in een topklassering. Net als de gewaagde rit van Marlon Modolo Zanotelli, die zonder een balk als tweede aan had mogen sluiten. Eckermann benutte de gretigheid en power van de haar merrie, Dalien Swally R.P., ten volste en snoepte ruim een seconde af van de leiderstijd.

Trots op fokproduct

Toch stond er een Nederlander te stuiteren langs de ring. De fokker van het paard van Eckermann, Reinder Pas uit Groesbeek, zag ‘zijn’ Dalien met foutloos en snel rondgaan en was terecht trots op zijn fokproduct. Hij fokte Dalien uit zijn Zigzag Swally R.P. (v. Lupicor). Uit diens moeder Ine (v. Jasper) komen ook de bij het AES gekeurde hengsten Salute R.P. en Tristan R.P., beide van Voltaire. Dalien werd vorig jaar ook al tweede in de Young Horses-finale in Münster.

Katrin Eckermann was te spreken over de werkwillige merrie. ‘Mijn vriend heeft haar een jaar geleden gekocht. Ze wil het altijd goed doen en ontwikkelt zich super fijn. Ik kijk bewust voordat ik de ring in ga geen proeven van de rest. Ik vind dat ik op mijn eigen gevoel moet kunnen vertrouwen en dat zat hier in de Peelbergen helemaal goed!’

Uitslag Grote Prijs CSI2* De Peelbergen.

Foto: CSI Peelbergen