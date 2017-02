Dubbeldam en Zenith in barrage van WEF-Grand Prix *video*

Maar liefst 11 combinaties schopten het vannacht in Amerika tot de barrage van de CSI5* Grand Prix op het Winter Equestrian in Wellington tot de barrage. Jeroen Dubbeldam en SFN Zenith zaten erbij. Met 8 strafpunten in de barrage werden ze uiteindelijk tiende. Kent Farrington won met BWP-merrie Gazelle.

‘Eric Lamaze en Fine Lady moesten na mij en je weet dat die willen winnen, vertelt Farrington. ‘Ze zijn supersnel, dus mijn plan was om alles uit mijn paard te halen wat mogelijk was en om de druk op Lamaze zo groot mogelijk te maken.’

Het lukte, Lamaze had een balk en was uiteindelijk ook niet sneller. Hij werd als snelste vierfouter vierde achter de drie dubbel foutlozen.

KWPN’ers

Luiz Francisco de Azevedo werd tweede met de KWPN gefokte hengst Comic (Verdi x Heartbreaker). ‘Ik ben erg blij’, zegt de Braziliaan. ‘Voor mij voelt het als een overwinning. Ik ben erg blij met dit paard. We kochten hem toen hij net zes was en we hebben hem zelf opgeleid. Mijn doel was om dit niveau te halen en ik ben dankbaar dat het gelukt is.’

Ook op plaats drie eindigde een KWPN’er, namelijk Bokai (Up To Date x Ferro) onder de Amerikaanse Catherine Tyree. Voor het stel was dit de eerste vijfsterren. ‘Ik rijd dit paard nog niet zo lang’, zegt de Amerikaanse. ‘Voor mij is het redelijk nieus om op deze hoogte snel te gaan, dus ik probeerde een zo vlot en foutloos mogelijk ronje te rijden en hij sprong fantastisch.’ Bokai heeft eerder met Harrie Smolders op topniveau gesprongen.

Dubbeldam en Zenith

De combinatie die qua tijd nog het dichtst in de buurt van de latere winnaar kwam was Jeroen Dubbeldam met Zenith. Dat ging echter ten koste van twee balken en het duo werd tiende.

Bron: Persbericht / Hoefslag

Foto: Remco Veurink