Drie keer dubbelslag: Florian wint HC klasse Z/ZZ

Net als Grandorado, pakt Florian op herhaling ook in 2017 de winst in de hengstencompetitie. Dit jaar kwam hij onder Albert Zoer uit in de klasse Z/ZZ. Hiermee is dit, na Hotspot en Grandorado, de derde dubbelslag van de dag. Alle drie de combinaties wisten naar zowel de dag- als hengstencompetitiewinst te rijden.

Zoals we Albert Zoer kennen, nam hij gewaagde risico’s en ging met een mes tussen zijn tanden het parcours rond. Florian stond bovenaan het tussenklassement, maar Freeman VDL kon het hem nog eens moeilijk maken in de finale. In het voordeel van Zoer en Florian maakte de voormalig keuringskampioen een springfout onder Jur Vrieling. Uiteindelijk eindigde Vrieling en de Emmerton-zoon op een tweede plaats.

De derde plaats stond op de naam van Zoï Snels en de achtjarige El Clamiro, die op ZZ-niveau meesprong. Als er alleen naar de klasse Z gekeken zou worden, eindigde Rob Heijligers en Fire op plek drie.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots