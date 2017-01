Drachten: Sjaak Sleiderink wint Grote Prijs

Sjaak Sleiderink wist zojuist de snelste te zijn in de barrage van de GP van Indoor Drachten. In de wedstrijd op 1.45m niveau stuurde Sleiderink de Hannoveraanse Complemento naar 37.33 seconden. De 13-jarige ruin was eerder succesvol onder Ben Schröder.

Leon Thijssen

Sleiderink was met zijn tijd nipt sneller Leon Thijssen en het was voor Sleiderink al weer even geleden dat hij een Grote Prijs op zijn naam zette. Thijssen deed zijn uiterste best en wist zijn nakomeling van Wittinger VDL: Fireball met 37.33 seconden over de finishlijn te krijgen. Het zorgde voor veel spanning bij het publiek, maar Thijssen kwam net te kort voor de overwinning.

De Duitser Lennert Hauschild werd derde met de ruin Caivano. Qua tijd (40.39 sec) behoorde hij zeker niet tot de snelsten van de avond, maar met een schone lei wist hij alsnog de laatste podiumplek te bemachtigen.

Zoï Snelst

De wedstrijd had plaats op Nederlandse bodem, dat in dit geval ook betekende dat veel Nederlanders hun kans schoon zagen. Zoï Snelst bezette plaats vier met Starpower TN, de tijd van Snelst was met 37.00 seconden het strakst, maar de ruiter moest door een te krappe draai vier strafpunten laten noteren. Lennard de Boer was hekkensluiter van de top vijf. Vier fout en 39.38 seconden in het zadel van VDL Edgar M.

Foto: Digishots / Leanjo de Koster