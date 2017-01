Drachten: Gebroeders Schröder in top vier

De belangrijkste rubriek op Indoor Drachten gisteren werd ’s avonds gereden. De CSI2* Big Tour over 1.45m kende een groot deelnemersveld met 71 starts. Elf ruiters belandden in de barrage, waarin op twee na alleen maar Nederlanders startten.

Grote kans op een thuisoverwinning dus. Toch ging de winst aan de neus van de Nederlanders voorbij. De Zweedse ruiter Robin Ingvarsson reed nogal een kamikazerit, die allerminst te schoonheidsprijs verdiende. Maar de eerste prijs van 625 euro ging wel naar hem en de negenjarige SBW-ruin Hansson WL (v. Hip Hip).

Gerco en Ben twee en vier

Gerco Schröder behaalde een mooie tweede prijs met de ruim galopperende Glock’s Debalia (v. Numero Uno). Hij moest met een tijd van 37.25 sec ruim een seconde toegeven op de Zweed. Albert Zoer stuurde de Verdi-nakomeling Delgado naar het derde geld, gevolgd door Ben Schröder met Davino Q (v. Vingino). Willem Greve werd vijfde met de Holsteiner merrie Zypria S (v. Canturo), die stamt uit de moederlijn van Olympiadewinnares Classic Touch.

Sanne de snelste

De allersnelste in de barrage was zoals vaker Sanne Thijssen. Zij vond met Captain Cooper (v. Numero Uno) haar Waterloo op de laatste hindernis. Eerste starter in de barrage Sander Geerink met Robinson (v. Rubert R) mocht zich als zevende opstellen, vlak voor de KWPN-hengst Durango VDL (v. VDL Zirocco Blue).

