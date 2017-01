Doron Kuipers neemt teugels over Elan SFN

Springpaarden Fonds Nederland geeft op hun Facebook-pagina aan dat Doron Kuipers de nieuwe ruiter van Elan SFN zal worden. De Canturano-zoon werd tot voor kort uitgebracht door Vincent Voorn.

Doron Kuipers

Na een goed gesprek tussen de SFN-selecteurs en Voorn is besloten om Elan SFN over te brengen naar Doron Kuipers. De ruiter focust zich sinds kort weer helemaal op zijn eigen stal, Stoeterij ’t Heerenhuys, nadat hij zes jaar werkzaam was bij Stal Everse.

Aankoop SFN

In 2015 werd de inmiddels achtjarige ruin aangekocht. Voorn bracht hem sinds dit jaar succesvol uit op 1,40m niveau in onder andere Kronenberg, Valkenswaard, Tubbergen en Vejer de Frontera.

Vincent Voorn

Het Springpaarden Fonds laat weten de samenwerking met Vincent als uiterst prettig te hebben ervaren. Zij zullen er geen seconde aan twijfelen om weer een paard bij Voorn onder te brengen, mocht er weer een geschikt paard voor hem zijn.

Op Facebook laat het fonds weten: ‘Wij hopen dat Doron de klik vindt met het paard, want wij hebben veel vertrouwen in deze high potential.’

Bron: Facebook Springpaarden Fonds Nederland/Hoefslag

Foto: