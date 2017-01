Delaveau over SFN-aanwinst Aquila: ‘Een eer om hem te mogen rijden’

Uitgerekend hij. Uitgerekend Aquila HDC won de 1.50-rubriek op de zaterdagavond van Jumping Amsterdam. Samen met de Franse ruiter Patrice Delaveau. Het paard werd in september door Delaveau gekocht van het Nederlandse Springpaardenfonds. Alsof het zo moest zijn.

‘Dit geeft me een goed gevoel’, zegt Delaveau na afloop tegen Hoefslag. ‘Ik ben heel blij, omdat dit mijn eerste dikke proef met Aquila is.’ De Fransman kocht de vosruin van de SFN-veiling voor 750.000 euro. Toch had hij de 12-jarige ruin nooit geprobeerd. ‘Ik kende het paard natuurlijk wel. Zeker na de overwinning van Nederland in de Nations Cup in La Baule. Ik hou van dit paard en vind het een eer om Aquila te mogen rijden. Ik heb hem rustig opgebouwd. Van competitie naar competitie. Hij heeft erg veel vermogen en is zeer snel. Alleen hij is nog een beetje te veel van de paal. Volgende week gaan we naar de Grand Prix van Bordeaux, niet de wereldbeker. Daarna naar de Nations Cup-wedstrijd in Abu Dhabi.

Bron: Robert Hüsken voor Hoefslag

Foto: DigiShots