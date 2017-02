CSI Peelbergen: Ozgur Ozkan loves Peelbergen

In de twee 1.40m proeven die gisteren op het programma stonden bij het Equestrian Centre de Peelbergen waren het Lisa Nooren en Tim Hendrix die voor Oranje de beste prestaties neerzetten. De grote winnaar van de dag was de in Uden woonachtige Ozgur Ozkan.

Boncetto W

De Turk schreef de GP-kwalificatie op naam met Boncetto W. Met overtuiging was zijn reactie na zijn overwinning: “I love de Peelbergen”. De 27-jarige Ozkan kan in positieve zin een veelpleger genoemd worden. De Turkse ruiter doet bijna ieder CSI aan in Kronenberg en wint met gemak iedere editie een proef of meer. Met 74 starters in de GP-kwalificatie rubriek, die direct op tijd verreden werd, had Ozkan genoeg concurrentie. Toch kon niemand tippen aan zijn tijd, welke mede te danken bleek aan de parcoursbouwer, Henk Linders. ‘Ik weet altijd dat mijn kansen goed zijn als er veel linkse bochten in het parcours zitten. Dat was nu het geval. Boncetto is sowieso een snel paard, dit is al de derde keer dat ik met hem hier een proef win’, aldus de nummer 1.

Stal Ege

De Turk rijdt sinds 2 jaar voor Stal Ege in Uden, daarvoor reed hij voor Turkse stallen gevestigd in Ierland en Duitsland en hij werkte een klein jaar voor Bert Romp. “Ik zou graag later dit jaar de overstap maken van tweester naar driester. Ik denk erover om een Nederlandse trainer te zoeken om me bij die stap te begeleiden. We hebben nu 7 paarden in Uden staan, maar er komen er van de zomer nog 20 bij. Dus wie weet wat er nog komen gaat, maar voorlopig ben ik heel tevreden”.

Norbert Schumann wint middentour

In de midden tour kwalificatie moest Lisa Nooren enkel de Roemeense Norbert Schumann voor zich dulden. De VDL Groep-amazone stuurde Hocos Pocus de Muze een seconde vlugger rond dan Marielle Van Geel-Schröder met Enjoy.

CSI Kronenberg

Het februari CSI in Kronenberg duurt nog tot en met zaterdag. De afsluitende Grote Prijs zal omstreeks 19.00 uur aanvangen.

Bron: Persbericht CSI Peelbergen

Foto: Leanjo de Koster / Digishots