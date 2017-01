Corbinian uitgeroepen tot Zwitsers ‘Paard van het Jaar’

Tijdens het concours in Basel nam Steve Guerdat’s troef Nino des Buissonnets afscheid voor het Zwitserse publiek. Dat zelfde weekend werden de spotlights op zijn andere paard, Corbinian, gezet. In Zürich werd de ruin gehuldigd tot ‘Paard van het Jaar’ van Zwitserland.

Corbinian

De elfjarige Cornet Obolensky-nazaat heeft een zeer goed jaar achter de rug onder Guerdat. De combinatie prolongeerde de wereldbeker titel van Guerdat nadat de combinatie als snelste finishte tijdens de finale in Gotenborg. Na drie foutloze rondes bleven zij de Nederlandse combinatie Harrie Smolders en Emerald voor. Daarnaast sprong het ervaren duo naar top klasseringen in de Global Champions Tour in Madrid, CHIO Rotterdam, Aken, Stuttgart en Genève.

Tot de hoogte punten behoorde ook de teamwinst voor het Zwitserse team in de Nations Cup van Calgery en tijdens London Olympia eindigde de combinatie ook twee maal op het podium.

