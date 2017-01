Compadre van de Helle weer mee op wedstrijd

Deze week maken Constant van Paesschen en Compadre van de Helle hun comeback in de 1* rubriek van CSI Oliva. Van Paesschen heeft de tienjarige hengst sinds juli niet meer meegenomen op wedstrijd, nadat hij de teugels overnam van eigenaar Paul Maïs van Stoeterij van de Helle. Maïs heeft enkele andere paarden bij de jonge ruiter ondergebracht.

Compadre van de Helle

De laatste keer dat Casall Ask-zoon in de ring verscheen was tijdens CSI3* in Lier. Afgelopen zomer won de combinatie daar de Grote Prijs en schreven ze enkele rubrieken op hun naam in Geesteren, Poznan Wola en Oliva, waar ze deze week hun comeback maken.

Goedgekeurde broers

De halfbroer van Compadre van de Helle, Ferron (v. For Pleasure), is goedgekeurd bij het Holstein en komt succevol uit onder Candice Kin in de 1.50m klassen. Compadres volle broer, Casquetto, is eveneens goedgekeurd bij het Holstein.

Bron: Equnews

Foto: LGCT