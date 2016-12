Opnieuw ruiterwissel voor Citizenguard Taalex

Citizenguard Taalex (v. Tangelo van de Zuuthoeve) is weer ondergebracht bij een nieuwe ruiter. De Venezolaan Emanuel Andrade heeft de twaalfjarige hengst nu te rijden.

Van Paesschen

In oktober werd bekend gemaakt dat Taalex door Andrades mentor, Rodrigo Pessoa, gereden zou worden. Hij nam afgelopen oktober de teugels pas over van Gregory Wathelet. Tijdens Sires of the World in Lanaken reed Wathelet de vos voor het laatst. Op zijn beurt nam Wathelet de vos in 2015, nadat hij verkocht werd in een veiling, over van Constant van Paesschen die de Tangelo-zoon het langst reed.

