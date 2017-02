Christian Ahlmann verlaat top drie FEI Wereldranglijst springen

Daniel Deusser heeft nog steeds de leiding in de FEI Wereldranglijst. Deusser sprong in december naar de overwinning in de London Olympia Grand Prix. Dat was mede de prestatie die hem naar de eerste plek bracht in het klassement. Landgenoot Christian Ahlmann verliet de top drie. De Amerikaan Kent Farrington bezet nu plek twee en landgenoot McLain Ward volgt als derde.

Top tien

Fransman Simon Delestre bekleedt de vijfde positie. Kevin Staut staat op zes, Marcus Ehning en Eric Lamaze verwisselen van plaats ten gunste van Lamaze. Scott Brash houdt zich staande in de top tien op de negende plaats. Pénélope Leprévost sluit het rijtje.

Jur Vrieling

Harrie Smolders, beste Nederlander, moet een plaats inleveren en zakt van plaats twaalf naar dertien. Ook Maikel van der Vleuten moet inleveren van 24 naar 25. Opvallende stijger van vorige maand Jeroen Dubbeldam levert vijf plekjes in en staat op 61. Jur Vrieling mag zich verblijden met een stijging van plek 70 naar 66. Ook Sanne Thijssen, Wout-Jan Van der Schans, Marc Houtzager en Leopold Van Asten zitten in een stijgende lijn binnen de eerste honderd.

Top 50

In de top 50 maakte Oostenrijker Max Kühner een sprong van zes plaatsen omhoog, de Fransman Patrice Delaveau maar liefst zeven en de Belg Pieter Devos drie tredes.

Bron: Longines FEI-ranking

Foto: LGCT