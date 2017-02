Christian Ahlmann pakt hoofdprijs in Hong Kong Grand Prix

Christian Ahlmann won vandaag op de Masters in Hong Kong de Longines Grand Prix met Zangersheide-hengst Caribis Z. Als derde starter in de vijfkoppige barrage was hij de enige die onder de 38 seconden wist te finishen. De Grand Prix in Hong Kong maakt deel uit van de zeer lucratieve Longines Grand Slam. Dat wil zeggen dat als hij aansluitend de Grand Prix’ op de Masters in Los Angeles en Parijs wint, hij de flinke Grand Slam-bonus van 2.250.000 euro opstrijkt.

Vijf van 26 starters reden een foutloze eerste ronde en kwamen terug in de barrage. Alle vijf bleven ook in de tweede ronde foutloos. Oostenrijker Max Kühner zette als eerste sterter met Cornet Kalua meteen een scherpe ronde neer in een tijd van 38,58 seconden om uiteindelijk derde te worden.

Vervolgens zette Brit John Withaker met Ornellaia, kleindochter van het internationale springpaard Fein Cera, alles op alles. Hij finishte foutloos en was slechts 0,02 seconden langzamer dan de Oostenrijker.

123.570 euro

Ahlmann kwam als derde in de baan en wist de tijd van Kühner wel te verbeteren. Hij won met zijn foutloze rit in 37,94 seconden maar liefst 123.570 euro. Ludger Beerbaum probeerde met Casello zijn landgenoot nog te verslaan, maar finishte ruim een halve seconde langzamer, wat hem de tweede prijs opleverde.

Tot slot kwam de Italiaan Lorenzo de Luca in de ring met Halifax van het Kluizebos. Hij bleef net als de andere vier ook foutloos in de barrage en pakte in 39,21 seconden de vijfde prijs.

