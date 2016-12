Cas de Liberté Z Belgisch ‘paard van het jaar’ *video*

De Zangersheide-merrie Cas de Liberté Z is in België uitgeroepen tot ‘Landbouwleven Paard van het Jaar 2016’. Sinds de bronzen medaille op het Belgisch Kampioenschap in 2015 presteerde de donkerbruine onder het zadel van Niels Buynseels sterk in vijfsterren wedstrijden.

Via de website van Landbouwleven en social media konden de Belgen stemmen op hun favoriete paard. De tienjarige Cas de Liberté Kelfshof Z (Cracky Z x Chellano Z) volgt Utamaro d’ Ecaussines (Diamant de Semilly x Quidam de Revel) van Joe Clee op.

Op de tweede plaats in de uitverkiezing eindigde de BWP-vosruin Grand Cru vd Rozenberg (Malito de Reve x Heartbreaker) van Jérôme Guery.

De trofee ‘Paard van het jaar’ zal uitgereikt worden op Jumping Mechelen tijdens het avondprogramma op maandag 27 december.

Bron: landbouwleven.be

Foto: Remco Veurink