Cap van Katharina Offel voorkomt erger

Zoals vele ruiters kiest Katharina Offel ervoor om in het zonnige zuiden haar paarden klaar te maken voor het buitenseizoen.

De in Nederland gevestigde maar voor Duitsland rijdende amazone won gisteren de Grote Tour met Thelma la Tour Vidal en werd ze zesde in de Midden Tour met Qitana VDV. Dat is het postieve nieuws van het Offel-front.

De rest van de dag verliep helaas minder fortuinlijk. In de Kleine Tour ging Offel niet van start; tijdens het losrijden kwam ze zwaar ten val waarna ze naar het ziekenhuis gebracht werd.

‘Dankzij het medische team hier bij de Sunshine Tour én mijn helm kom ik er slechts met een lichte verwonding van af.’

Facebook Katharina Offel/Hoefslag

Foto: DigiShots