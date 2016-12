Beezie Madden koopt nieuw talent

Voormalig eigenaar Dreeling Sporthorses maakte bekend dat succesvolle Amerikaanse amazone Beezie Madden en haar echtgenoot John Madden een nieuw talent hebben gekocht, namelijk de zevenjarige ruin Con Taggio (v. Contagio).

Wedstrijdcarrière

De afgelopen anderhalf jaar werd Con Taggion uitgebracht door Zweedse amazone Wilma Hellström in de jonge paarden klassen. Ze kwamen als laatste aan start op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenburg, daar werd de combinatie derde. Madden heeft de teugels nu overgenomen van het talent en zal nieuwe uitdagingen aangaan met hem.

Veel geluk en succes

Aan World of Showjumping meldt de voormalig amazone Hellström: ‘Connie is een super wedstrijdpaard en we zijn blij dat hij zich mag bewijzen op het hoogste niveau. We wensen de nieuwe eigenaren en Beezie, als amazone, heel veel geluk en succes met deze ster.’

Bekijk hier een video van Maddens nieuwe aanwinst:

Bron: World of Showjumping/Hoefslag

Foto: Remco Veurink