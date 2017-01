Six Bar-winnaar Greeve: ‘Jammer dat het al op 1.90m ophield’

Eigenlijk had hij wel hoger willen springen. Na afloop van zijn overwinning in de Six Bar-rubriek op Jumping Amsterdam analyseerde springruiter Michael Greeve zijn ritten. De Zuidwoldenaar ging met Emir R als enige over 1 meter 90. ‘Ik vond het wel jammer eigenlijk, dat het hier al ophield. Ik had nog wel een rondje gewild.’

Prijzengeld

Zo ver kwam het niet. De balk viel bij de concurrentie. Het leverde Greeve 3.750 euro op. ‘In de eerste 2 rondjes was hij iets gespannen. Hij was een beetje afgeleid en schrok hier en daar. Okay, hij is 8 jaar en reed voor de eerste keer in zo’n entourage. Zoveel publiek, het leeft hier echt enorm. Voor die paarden is dat wel even wennen. In de laatste rondes ging het steeds makkelijker en beter. Vermogen wist ik wel dat Emir had, dus dan ga je met vertrouwen zo’n Six Bar in.’

Toekomst

Zondag rijdt Greeve nog de 1.40-rubriek met Emir R. Daarna krijgt de hengst rust. ‘Misschien in het buitenseizoen nog. Hij heeft al best veel gedaan. Ik heb hem pas sinds de zomer en toen is het snel gegaan. Hij ontwikkelt zich goed. Jumping Amsterdam was ook heel imposant voor zo’n jong paard. Het is mooi dat hij hier dan ervaring op kan doen.’

Bron: Hoefslag/Robert Hüsken