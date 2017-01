‘Rolf is echt een super leermeester’

Elf van de zestig combinaties starts mochten van start gaan in de barrage van de Medium Tour-finale op CSI De Peelbergen afgelopen weekend. Met Cape Canaveral (v. Cosmo-Pilot) liet Bart van der Maat als tweede starter de chronometer op 40 seconden rond stilstaan.

Hij was daarmee net even sneller dan zijn werkgever, Rolf-Göran Bengtsson met de Casall-zoon Oak Grove’s Carlyle. Michael Duffy met Talk Cheap en laatste starter Katrin Eckermann met Azuro -die later ook de GP zou winnen- verpestten het één-tweetje-scenario, maar een derde en vierde plek waren ook een mooie prestatie voor Stal Bengtsson.

Pupil verslaat meester

De meester werd verslagen door zijn pupil, die enkel vol lof kan spreken over zijn werkgever. ‘Rolf is een meester in tips geven. Ik werk nu vier maanden voor hem en het loopt zo fijn. Het is een geweldig persoon om mee te samen te werken. Hij is niet van stuk te krijgen en de rust die hij overdraagt, daar heb ik veel profijt van. De communicatie loopt super, maar dan niet in het Zweeds. Daarin zeg ik vooral nog ‘En gång till’. Dat betekent nog een keer herhalen alsjeblieft’, lacht de nummer drie.

Retourtje

‘Met dit paard heb ik een paar maanden hard moeten werken om een combinatie te worden. Het is nogal een aparte. Nu loopt hij hier drie dagen nul, dan is een derde plaats mooi genoeg’, is Van der Maat tevreden. Het was de tweede keer op zaterdag dat de in Duitsland gevestigde ruiter zich mocht opstellen voor de prijsuitreiking. Eerder op de dag reed hij naar de zege in de Youngster Tour met Indoctro-telg Iron Man.

‘Dat ik nu samen met Rolf op concours kan is helemaal top. Ik hoop dan ook dat hij nog lang niet stopt. We werken nu rustig toe naar de tour in Oliva om daar verder een plan voor de zomer te trekken. Ik ga op stal niet alleen over de planning, maar ik weet nu al dat we hier in de Peelbergen terugkomen. Er staan nu ook weer mooie parcoursen en alles is top voor elkaar.’

Foto: Stefano Grasso/LGCT

