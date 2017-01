Barrage van Jumping Amsterdam gemist? *video*

We weten inmiddels hoe het afgelopen is… de Fransman Patrice Delaveau sloot zijn al zo succesvolle concours in Amsterdam af met de overwinning in de Grote Prijs met zijn ervaren Lacrimoso HDC.

Maar heb je die loeispannende barrage in de Amsterdam RAI gemist? Die vloeiende rit van de jonge Vingino-zoon Davino Q van Ben Schröder, die jammerlijke balk van de al minstens zo beloftevolle Chianti’s Champion (foto) van Frank Schuttert, die onder toeziend oog van werkgever Jos Lansink naar een zevende plek sprong… De pech van Audi’s Teavanta van Ruben Romp die een balk aan de benen kreeg…

Geen Nederlandse winnaar dus, maar ook de prachtige ritten van Pieter Devos en de razendsnelle Patrice Delaveau zijn meer dan het aanzien waard.