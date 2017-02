Van Asten: ‘Ze moeten het willen en dat doet hij’

De frisheid spat er nog van af bij de hengst Hotspot (v. Hors La Loi II) als we hem de prijsuitreiking zien lopen nadat hij de hengstencompetitie in de klasse L heeft gewonnen. Zijn ruiter Mathijs van Asten lacht en geeft toe dat hij er zo rustig en kalm uit ziet. ‘Maar hij heeft wel veel bloed hoor. Op het voorterrein was hij al heel fris. Maar als ik de ring in rijd dan doet hij gewoon wat hij moet doen.’

‘We gaan er nog van horen’

‘Voor zo’n jong paard is het nog best wel wat om in de entourage de ring te betreden. Hotspot heeft in voorbereiding hierop niet veel wedstrijden nodig gehad’, vertelt van Asten. ‘Hij heeft een super instelling en dat is echt een fijne eigenschap. Ik wilde hier een mooie nulronde rijden en dat lukte. Het is echt een paard voor de toekomst met veel kwaliteit en bovendien vermogen. Dat vermogen is vaak nog wel een punt voor het grote werk.

Vermogen is niet alleen het lichamelijk aan kunnen van het werk, maar vooral ook mentaal. Ze moeten het willen. Hotspot doet alles voor het gevoel heel makkelijk en is enorm lichtvoetig. Nu gaan we hem de tijd geven om door te ontwikkelen en blijf ik hem gewoon lekker meenemen op wedstrijd. Daarnaast blijft hij natuurlijk ook voor de fokkers beschikbaar voor de fokkerij. Ik heb al veel mensen gehoord die enthousiast zijn over zijn nakomelingen. Ik ben in ieder geval erg blij met dit paard en denk dat dit nog veel gaat beloven voor de toekomst.’

Sabine Timman voor Hoefslag

Foto: DigiShots