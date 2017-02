‘Als veulen was Grandorado niet zo opvallend’

De fokkers zijn apetrots op hun Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek), die zojuist de hengstencompetitie in de klasse M op naam wist te schrijven. Meneer Rietberg vertelt dat hij als veulen eigenlijk helemaal niet zo opvallend was. ‘Grandorado was goed ontwikkeld, maar verder niet speciaal. Als jaarling verkochten wij hem aan Nijhof en toen zij hem lieten vrijspringen begon hij pas op te vallen. Hij sprong heel explosief en elke keer met dezelfde manieren.’

Hele familie

Medefokker Verhoeven is helaas niet aanwezig, maar wel zijn dochter Lia. ‘Het is wel grappig, want ik heb de moeder van Grandorado zelf gereden. Als veulen werd Charmieque door mijn vader en meneer Rietberg aangekocht op de veiling in Drachten. Nadat ze de merrietest had gelopen heeft ze eerst twee veulens gehad, waarvan Grandorado de eerste was. Daarna ben ik haar gaan rijden. Het was een hele scherpe merrie met veel kwaliteit en bovendien was ze erg lief. wat wel belangrijk is voor een amateur als ik. Willem Greve heeft haar uiteindelijk gekocht en zelf nog in de sport uitgebracht voor hij haar naar Finland verkocht. Toevallig stonden moeder, zoon en vader allemaal op hetzelfde moment bij hem op stal, de hele familie.’

Gek van Eldorado

De keus voor de hengst Eldorado was toentertijd voor Rietberg heel logisch. ‘We hadden al een stuk of tien nakomelingen van Eldorado en ik ben helemaal gek van dat paard. Eldorado kan vermogen toevoegen en ik dacht dat dat bij de ietwat kleine Charmieque heel goed kon passen en dat heeft goed uitgepakt.’

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots