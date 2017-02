Albert Zoer snelt naar Youngster Tour overwinning

De altijd snelle Albert Zoer wist in de Youngster Tour van Neumunster als snelste te finishen met Edorette. Hij bleef met de Clinton-merrie foutloos in het twee fasen parcours voor zeven- en achtjarige paarden met een tijd van 31,94 seconden.

Op minder dan een seconde afstand volgde Christian Ahlmann met de ruin Atze, ook zij wisten beide rondes foutloos te blijven. Theresa Ripke nam beslag op de derde plaats. In het zadel van Coranos was ook zij niet in staat om Zoer voor te blijven in deze thuiswedstrijd, de combinatie kwam na 32,68 seconden over de finish.

Zwisterse ruiters

Op plek vier is de Zwitserse Clarissa Crotta met haar Venice Beach 5 terug te vinden, haar landgenoot Pius Schwizer moest genoegen nemen met een vijfde plaats voor hem en About a Dream.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Foto: Remco Veurink