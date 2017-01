Albert Zoer beste Nederlander: ‘Ik heb me niet gek laten maken’ (video)

Albert Zoer was zaterdagavond de beste Nederlander in de 1.50-rubriek op Jumping Amsterdam. De springruiter werd met Gigolo 3de in de Anemone Horse Trucks Prize. ‘Gigolo is een snel paard, maar ik heb me niet gek laten maken in de barrage. Dus ik ben heel blij met deze 3de plek. Hij is een temperamentvol paard, maar daar hou ik wel van. Van die dooie zakken zijn ook niet alles.’

Bekijk hierboven het hele interview met Albert Zoer.

Bron: Hoefslag/Robert Hüsken