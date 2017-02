Harrie Smolders stuurt Emerald met één stijgbeugel naar GP-winst

De internationale wedstrijden op de Flanders Horse Expo in Gent werden afgesloten met de CSI2* Grote Prijs over 1.45m. Harrie Smolders liet zien dat zijn Emerald N.O.P. weer klaar is voor het zwaardere werk. In een barrage met acht ging hij als laatste van start.

Onderweg verloor hij een stijgbeugel, maar dat weerhield topjockey Smolders er niet van de snelste tijd neer te zetten. Met de scherpe Diamant de Semilly-vos was hij net sneller dan Patrick Spits met Jacobien Dwerse Hagen (v. Va Vite). Wouter Devos werd derde met Emporio van’t Holeinde (v. Hero).

Ook de vierde en vijfde plaats waren voor België. Maar vooraan dus Harrie Smolders, die toch ook een klein Belgisch tintje heeft, met als thuisbasis Stal Eurohorse van Axel Verlooy.

Goed debuut Hos d’O

Met nieuwe aanwinst Hos d’O en Cannavaro BH zette Smolders ook uitstekende resultaten neer. De tienjarige BWP-elitehengst Hos d’O (Dollar de la Pierre x Cumano) bleef twee keer foutloos. Hij staat pas enkele weken bij de ruiter in training. Hiervoor bracht Karline de Brabander hem op internationaal 1,50 m-niveau uit. Vader Joris heeft de hengst nu toevertrouwd aan Smolders om hem verder op de leiden richting het hoogste niveau.

Cannavaro BH (SWB, v. Cardento) werd gestart in het 1.30m op donderdag en in het 1.35m op vrijdag, en ook hij liet het hout boven.

Foto: Remco Veurink