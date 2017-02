Diniz’ Winningmood beschikbaar via Beerbaum

De internationale tophengst Winningmood van de Arenberg is via diepvriessperma beschikbaar via Ludger Beerbaum Stables. Dat maakte Beerbaum op zijn website en Facebookpagina bekend.

Winningmood de BWP-gefokte zoon van Darco uit een Cassini I-merrie, werd met topamazone Luciana Diniz onder meer vierde in de World Cup finale in Genève. Ze namen drie keer met succes deel op EK’s en waren succesvol in vele Grote Prijzen, zoals in London , Madrid en Basel.

Winningmood en familie

Winningmood is bij meerder stamboeken goedgekeurd. Veel van zijn nakomelingen zijn al succesvol in de internationale sport. Zijn vader Darco liep onder meer op de Olympische Spelen in 1992 met Ludo Philippaerts. Winningmood’s moeder, de KWPN-merrie M.Unellie behaalde zelf niet alleen het sportpredicaat vanwege haar eigen springprestaties, maar werd vanwege de successen van haar nakomelingen ook prestatie. Ze heeft op dit moment 14 kinderen, waarvan de helft geklasseerd is op 1,45m- tot zelfs 1.60m-niveau en waarvan er ook twee in het Z/ZZ lopen.

Bron: Ludger Beerbaum Stables

Foto: Remco Veurink