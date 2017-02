Hersenschudding voor Olivier Philippaerts

Olivier Philippaerts heeft gistermiddag tijdens de training thuis een zware hersenschudding opgelopen en moet pas op de plaats maken. Voor de wereldbekerwedstrijd in Göteborg is hij in elk geval afgemeld.

De jonge Belgische springruiters kwam onder zijn paard terecht toen die uitgleed. Hij kwam op zijn hoofd terecht en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De diagnose was een zware hersenschudding.

‘Olivier moest vandaag wel nog ter observatie in het ziekenhuis blijven’, meldt vader Ludo Philippaerts. ‘Olivier droeg een helm, wat hem heeft beschermd tegen ergere gevolgen.’

Broer Nicola reist wel af naar Zweden. Hij start H&M Harley v/d Bisschop en H&M Quenzo d/l Roque om nog punten te kunnen pakken in deze laatste wedstrijd vóór de wereldbekerfinale in Omaha.

Bron: Stal Philippaerts

Foto: Remco Veurink