Winter-Schulze in haar nopjes met eigen fokproduct van Chaman

Madeleine Winter-Schulze is een gelukkige dame. Afgelopen weekend was ze getuige van de winst van beschermeling Isabell Werth in haar zoveelste wereldbekerwedstrijd in Neumünster; een dag later zette haar merrie Forever Fun (v. Floran) een gezond veulen ter wereld.

Vader van het wakkere hengstveulen is óók een eigen paard: de hengst Chaman (KWPN, v. Baloubet du Rouet), die op achttienjarige leeftijd nog altijd op het allerhoogste niveau actief is met Ludger Beerbaum. Het ‘superlangbenige’ vosje is een wakker ding en superlief, aldus het facebookbericht op de pagina van Hengststation Beerbaum. Nu dartelt hij vrolijk door de stal en is hij totaal niet bang.

De echtgenote van Ludger, Arundell Beerbaum, bracht de merrie Forever Fun in 2014 op internationaal 1.40m niveau uit. Daarna werd ze ingezet voor de fokkerij. Uit de combinatie Forever Fun en Chaman werd vorig jaar ook al een knap veulen geboren.

Bron: Facebook Stall Beerbaum

Foto: Remco Veurink