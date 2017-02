VDL-paarden lekker van start met Modolo Zanotelli

VDL Stud en de Braziliaanse topruiter Marlon Modolo Zanotelli hebben flink zaken gedaan. Celena VDL (Mr. Blue x Chin Chin), VDL Friso SMH (Bugatti x Chin Chin) en Emotion VDL (foto, Arezzo x Contender) zijn onlangs verhuisd naar zijn stal in België.

Afgelopen weekend was Zanotelli meteen mooi op dreef met het VDL-trio. In het Portugese Vilamoura stuurde hij Celena VDL naar een vierde plek in het 1.40m en ook de andere twee vielen in de prijzen: VDL Friso SMH eindigde als vijfde in een 1.25m-rubriek, terwijl hij Emotion VDL als derde en achtste mocht opstellen in 1.35m-rubrieken.

De tienjarige Celena werd eerst door Ernesto Canseco Olvera opgeleid voordat James Billington in 2013 de teugels overnam. De bruine merrie uit de beroemde stam van NMK-merrie Helena (v. Ahorn) belandde met de stalruiter van VDL Stud vaak in de prijzen en was een geduchte concurrent in 1.40-1.40m-niveau.

VDL Stud/Hoefslag

Foto: DigiShots